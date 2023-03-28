«Укренерго» повідомило про «значні знеструмлення» у восьми областях

Внаслідок негоди – штормового вітру, снігу з дощем – та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у восьми областях на заході й півдні України, повідомила 28 березня компанія «Укренерго».

За повідомленням, йдеться про Волинську, Львівську, Закарпатську, Рівненську, Хмельницьку, Тернопільську, Чернівецьку й Одеську області. Ремонтні бригади там працюють над усуненням пошкодження і відновленням електропостачання.

В «Укренерго» додали, що споживання електроенергії в Україні сьогодні є дещо вищим, ніж у понеділок, через похолодання.

У компанії також заявили, що в Житомирській області застосовуються обмеження споживання через значні пошкодження мереж внаслідок неодноразових атак російських військ.

«Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі. Зокрема, вчора внаслідок російських обстрілів були пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Міненерго повідомляли про аварійне вимкнення світла у західних областях через негоду.

У міністерстві додали, що тривають відновлювальні роботи у прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей, які постраждали під час російських обстрілів останніми днями.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Раніше у компанії «Укренерго» повідомили, що протягом 4,5 місяців, за даними прокуратури, 255 ракет і дронів влучили по енергетичній інфраструктурі, з них 214 – по об’єктах високовольтної мережі НЕК.