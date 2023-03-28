У Міненерго повідомили про аварійне вимкнення світла у західних областях

У західних областях України через негоду відбуваються аварійні вимкнення електроенергії, повідомили в Міністерстві енергетики 28 березня.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

«На Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури. У західних областях України через погіршення погодних умов та сильний вітер є пошкодження електромереж і, як наслідок, – аварійні відключення споживачів. Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що тривають відновлювальні роботи у прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей, які постраждали під час російських обстрілів останніми днями.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Раніше у компанії «Укренерго» повідомили, що протягом 4,5 місяців, за даними прокуратури, 255 ракет і дронів влучили по енергетичній інфраструктурі, з них 214 – по об’єктах високовольтної мережі НЕК.