Україна отримала близько 6000 тонн гуманітарної допомоги енергетичному сектору – Міненерго

На сьогодні у вигляді гуманітарної допомогу енергетичному сектору Україна отримала від 30-ти країн 470 вантажів загальною вагою близько 6000 тонн. Міністерство енергетики повідомляє, що розподілило цю допомогу поміж 111 підприємствами енергетичного сектору.

У відомстві зазначили, що наразі функціонує Фонд енергетичної підтримки України, який дає змогу урядам, міжнародним фінансовим установам і міжнародним організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену фінансову підтримку для української енергетики.

«На сьогодні на спеціальному рахунку Фонду енергетичної підтримки України понад 151 мільйон євро. Робоча група Міненерго вже затвердила перелік обладнання, палива та послуг вартістю понад 137 мільйонів євро для постачання 41 енергетичної компанії за процедурою закупівлі за рахунок коштів Фонду», – йдеться в повідомленні.

Щодо решти коштів, кажуть в Міненерго, готуються нові запити енергетичних компаній, які забезпечують виробництво, передачу, розподіл електроенергії, зберігання, розподіл і транспортування природного газу, а також компаній гірничодобувної промисловості.

Російські війська, починаючи з осені минулого року, атакували об’єкти української енергетичної інфраструктури. Через це в Україні були масові відключення електрики. Але наразі, за даними енергетиків, ситуація в енергосистемі України стабілізувалась. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній.