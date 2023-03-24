Міненерго: потреби споживачів у електроенергії забезпечені

Енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності, але обмеження можливі, як і раніше, в Житомирській області, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. На Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після нічної атаки дронами відновили електропостачання понад 2000 абонентів у Дніпропетровській області. Також заживили близько 5500 споживачів у Донецькій області.

9 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Після цієї масованої атаки найскладніша ситуація з електропостачанням виникла, в тому числі, у Житомирській області.