Обмеження електропостачання сьогодні можливі тільки на Житомирщині – Міненерго

Енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності, але обмеження можливі в одній області, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Тривають ремонтні роботи на об’єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії у Житомирській області», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 4000 абонентів у Донецькій області та близько 1000 абонентів – у Харківській.

9 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Після цієї масованої атаки найскладніша ситуація з електропостачанням виникла, в тому числі, у Житомирській області.