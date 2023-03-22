Російські війська «переорієнтовують напрямки ударів». У ГУР назвали можливі цілі

Російські військові переорієнтовують напрямки своїх ударів: енергетика залишиться мішенню, але основною ціллю можуть стати військові об’єкти, концентрація українських військ і логістика, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему протягом зими. «Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки нанесення ударів. Це можуть бути і військові об’єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань», – цитує слова Скібіцького пресслужба ГУР.

Нещодавні удари по нафтобазах, за його словами, підтвердили те, що загарбники будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які необхідні Україні для успішного ведення бойових дій.

Скібіцький не виключає того, що ціллю для російських сил також можуть стати гідротехнічні й очисні споруди, як про це раніше говорили в Повітряних силах ЗСУ.

«Ми аналізуємо, розвідку яких об’єктів веде Російська Федерація. Серед них є і гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу. Росія постійно здійснює розвідку цих об’єктів, в тому числі космічну», – сказав представник ГУР.

Раніше сьогодні керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що загроза ракетного удару з боку Росії залишається досить високою.



«Враховуючи певну активність ворожої авіації протягом сьогоднішньої доби, можна говорити про те, що рівень загрози ракетного удару є досить високим. Це навряд чи буде масований удар. Скоріш за все, вони будуть дотримуватися практики точкових ракетних ударів», – сказала вона.

У ніч на 22 березня російські сили атакували українські міста дронами. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові збили 16 дронів з 21 запущеного російськими силами. 21 березня Одеська районна військова адміністрація повідомила про ракетну атаку на область.

22 березня російські ракети пошкодили багатоповерхівки в Запоріжжі.