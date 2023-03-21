Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Унаслідок обстрілу Одещини є постраждалі – влада

Атака дронів в Одеській області, архівне фото, вересень 2022 року

Унаслідок ракетних пусків, здійснених російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря, є постраждалі, повідомила ввечері 21 березня Одеська районна військова адміністрація.

«Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучання, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20:40 локалізовано», – ідеться в повідомленні.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що вдалося знищити дві керовані ракети Х-59.

В Одеській області з 18:31 21 березня була оголошена повітряна тривога. В Одесі чули звуки вибухів.

Близько 19:00 голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі: «Тривоги не ігноруємо».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG