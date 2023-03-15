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Після оголошення повітряної тривоги влада Харківщини повідомила про російські удари

У соцмережах повідомляють про звуки вибухів в Харкові. 

Російські війська завдають ударів по Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях», – написав він у телеграмі.

У соцмережах повідомляють про звуки вибухів в Харкові.

У всіх областях України близько 9:45 15 березня оголосили повітряну тривогу.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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