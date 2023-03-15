Після оголошення повітряної тривоги влада Харківщини повідомила про російські удари

Російські війська завдають ударів по Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях», – написав він у телеграмі.
У соцмережах повідомляють про звуки вибухів в Харкові.
У всіх областях України близько 9:45 15 березня оголосили повітряну тривогу.
Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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