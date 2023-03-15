Після оголошення повітряної тривоги влада Харківщини повідомила про російські удари

Російські війська завдають ударів по Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях», – написав він у телеграмі.

У соцмережах повідомляють про звуки вибухів в Харкові.



У всіх областях України близько 9:45 15 березня оголосили повітряну тривогу.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.