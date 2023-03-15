Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

В Україні оголосили чергову масштабну повітряну тривогу

Оновлено
Влада рекомендує не нехтувати сигналом про небезпеку і піти в укриття

У всіх областях України близько 9:45 15 березня оголосили повітряну тривогу. Влада рекомендує не нехтувати сигналом про небезпеку і піти в укриття.

ОНОВЛЕНО. Близько 11:30 повітряну тривогу скасували в більшості областей. За час дії попередження про небезпеку надійшло повідомлення про обстріл цивільної інфраструктури Харкова.

Напередодні в Україні декілька разів оголошували тривогу у всіх областях. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що частина з них були пов’язані з активністю тактичної авіації Росії, загрозою застосування оперативно-тактичного ракетного комплексу наземного базування і польотами МіГ-31К.

Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи численні повітряні тривоги протягом дня 14 березня, сказала, що російські сили можуть мати на меті «тримати в напрузі населення» в рамках тактики гібридної війни.

За даними речниці, паралельно з підняттям авіації російські війська нарощували присутність у Чорному морі, попри потужний шторм.

«Така тактика, коли спочатку працює авіація, потім доєднуються носії ракет із Чорного моря, може свідчити знову ж таки про підготовку до масованого ракетного удару», – припустила Гуменюк.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG