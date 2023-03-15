В Україні оголосили чергову масштабну повітряну тривогу

У всіх областях України близько 9:45 15 березня оголосили повітряну тривогу. Влада рекомендує не нехтувати сигналом про небезпеку і піти в укриття.

ОНОВЛЕНО. Близько 11:30 повітряну тривогу скасували в більшості областей. За час дії попередження про небезпеку надійшло повідомлення про обстріл цивільної інфраструктури Харкова.

Напередодні в Україні декілька разів оголошували тривогу у всіх областях. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що частина з них були пов’язані з активністю тактичної авіації Росії, загрозою застосування оперативно-тактичного ракетного комплексу наземного базування і польотами МіГ-31К.

Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи численні повітряні тривоги протягом дня 14 березня, сказала, що російські сили можуть мати на меті «тримати в напрузі населення» в рамках тактики гібридної війни.

За даними речниці, паралельно з підняттям авіації російські війська нарощували присутність у Чорному морі, попри потужний шторм.

«Така тактика, коли спочатку працює авіація, потім доєднуються носії ракет із Чорного моря, може свідчити знову ж таки про підготовку до масованого ракетного удару», – припустила Гуменюк.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.