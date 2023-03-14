Четверта масштабна тривога за день. Повітряні сили пояснили, з чим були пов’язані інші (оновлено)

У Повітряних силах Збройних сил України пояснили, що три масштабні повітряні тривоги 14 березня були пов’язані з активністю тактичної авіації РФ, загрозою застосування оперативно-тактичного ракетного комплексу наземного базування та польотами МіГ-31К.

Таку інформацію Повітряні сили ЗСУ оприлюднили станом на 18:00.

А вже близько 19:15 оголошено нову, четверту за день, масштабну повітряну тривогу.

ОНОВЛЕНО Близько 20:05 почали оголошувати про відбій тривоги.

За даними Повітряних сил ЗСУ, перша тривога 14 березня була оголошена близько 10:00 і була пов’язана з активністю тактичної авіації.



«Зокрема на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини. Ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі», – йдеться в повідомленні.



З 10:27 на сході України існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування, кажуть військові.



О 15:26 масштабна повітряна тривога пролунала через загрозу застосування балістичних ракет.



«Решта тривог – о 13:00, 14:30 та 16:30 год, оголошувалися через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал» з авіабази «Саваслейка». Повітряні тривоги, пов’язані з МіГ-31К не були тривалими, скоріш за все це тренувальні польоти», – пояснили у Повітряних силах.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.