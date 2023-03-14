У Чорному морі може бути до 28 російських ракет «Калібр» – Гуменюк

Дії російських військ можуть свідчити про підготовку до чергового масованого ракетного удару – про це речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону 14 березня.

Коментуючи численні повітряні тривоги протягом доби, Гуменюк сказала, що вони можуть мати на меті «тримати в напрузі населення» в рамках тактики гібридної війни.

За даними речниці, паралельно з підняттям авіації російські війська нарощували присутність у Чорному морі попри потужний шторм.

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«Наприклад, сьогодні до вечора вже накопичили 17 кораблів у Чорному морі, серед яких чотири ракетоносії, один з яких підводний. Це говорить про те, що цілком ймовірно, що до пуску готові до 28 «Калібрів» з Чорного моря. Тому така тактика, коли спочатку працює авіація, потім доєднуються носії ракет із Чорного моря, може свідчити знову ж таки про підготовку до масованого ракетного удару», – припустила Гуменюк.

Повітряна тривога лунала по всій Україні чотири рази протягом доби 14 березня, у Києві й низці областей – п’ять.

Вранці 14 березня було відомо про вісім російських кораблів, серед них один ракетоносій, у Чорному морі.