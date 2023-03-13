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Росія: влада Бєлгородської області заявляє про збиття ракет в регіоні

За даними В’ячеслава Гладкова, було збито чотири ракети

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що над Бєлгородом вранці 13 березня система протиповітряної оборони збила чотири ракети.

Як написав він в телеграмі, внаслідок падіння уламків постраждала одна місцева жителька, а також було пошкоджено два приватні будинки.

За словами чиновника, у постраждалої струс мозку. Її стан оцінюється як середнього ступеня важкості.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну влада прикордонних регіонів Росії, у тому числі Бєлгородської області, регулярно повідомляє про обстріли населених пунктів, руйнування і жертви. Російське керівництво приписує ці обстріли ЗСУ, українська сторона їх не коментує.

Російські війська, розташовані у прикордонних регіонах, обстрілюють територію України, зокрема з Бєлгородської області.

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