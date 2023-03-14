Ракетний удар по Краматорську: в пошкодженому будинку проживали 14 людей

У Краматорську на момент ракетного удару в будинку, що найбільше пошкоджений, проживали 14 людей, повідомляє пресслужба Національної поліції.



«Росія вдарила по житловому сектору крилатою ракетою Х-58. На момент удару в будинку мешкало 14 людей. Пошкоджено щонайменше 9 багатоквартирних будинків, дитячий садок, відділення банку, п’ять автомобілів», – йдеться у повідомленні.

Вранці російські війська завдали ракетного удару по центру Краматорська. Як повідомляла місцева влада, було відомо про щонайменше трьох постраждалих, пошкоджені шість багатоповерхівок. Згодом стало відомо про одного загиблого, кількість поранених зросла до семи людей.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.