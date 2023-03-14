Ракетний удар по Краматорську: одна людина загинула, ще троє поранені

Через російський ракетний удар по Краматорську загинула людина, повідомляє у телеграмі пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Ракета влучила у багатоквартирний будинок. З-під завалів дістали чотирьох поранених. Один потерпілий помер у лікарні, ще трьом громадянам надано кваліфіковану медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додають, що пошуково-рятувальні роботи тривають, кількість постраждалих ще встановлюється.

Вранці російські війська завдали ракетного удару по центру Краматорська. Як повідомляла місцева влада, було відомо про щонайменше трьох постраждалих, пошкоджені шість багатоповерхівок.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.