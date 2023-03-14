Війська РФ завдали ракетного удару по центру Краматорська, є поранені – влада

Російські війська завдали ракетного удару по центру Краматорська, постраждали щонайменше троє людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Щонайменше троє цивільних поранені внаслідок ранкового обстрілу Краматорська. Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок», – написав він у телеграмі.

На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.