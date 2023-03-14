Ракетний удар по Краматорську: кількість поранених зросла до семи – ОВА

Кількість поранених внаслідок ранкового ракетного удару російських військ по Краматорську Донецької області зросла до сімох, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Одна людина загинула.

«Росіяни вдарили ракетою по центру міста, пошкодили дев’ять багатоповерхівок, дитсадок, будівлю «Ощадбанку» і дві цивільні автівки. На місці працюють муніципальні служби і поліція», – написав Кириленко у телеграмі.

Вранці російські війська завдали ракетного удару по центру Краматорська. Як повідомляла місцева влада, було відомо про щонайменше трьох постраждалих, пошкоджені шість багатоповерхівок. Згодом стало відомо про одного загиблого.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.