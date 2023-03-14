Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Ракетний удар по Краматорську: кількість поранених зросла до семи – ОВА

Люди заходять у будинок, пошкоджений ракетним ударом у Краматорську 14 березня 2023 року

Кількість поранених внаслідок ранкового ракетного удару російських військ по Краматорську Донецької області зросла до сімох, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Одна людина загинула.

«Росіяни вдарили ракетою по центру міста, пошкодили дев’ять багатоповерхівок, дитсадок, будівлю «Ощадбанку» і дві цивільні автівки. На місці працюють муніципальні служби і поліція», – написав Кириленко у телеграмі.

Вранці російські війська завдали ракетного удару по центру Краматорська. Як повідомляла місцева влада, було відомо про щонайменше трьох постраждалих, пошкоджені шість багатоповерхівок. Згодом стало відомо про одного загиблого.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG