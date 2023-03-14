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Через російські обстріли минулої доби на Донеччині загинули дві людини, ще 7 поранені – ОГП

Російські війська обстріляли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню «Ураган» чотири населених пункти на півночі Донецької області. Фото ілюстративне

Через російські обстріли минулої доби на Донеччині загинули дві людини, ще семеро поранені, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, російські війська обстріляли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню «Ураган» чотири населених пункти на півночі Донецької області.

«У Костянтинівці в результаті атак на житлову забудову загинуло двоє чоловіків, ще двоє містян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Трьох цивільних поранено у Часовому Яру, ще двох – у Бахмуті і в с. Никифорівці», – йдеться у повідомленні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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