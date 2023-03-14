Через російські обстріли минулої доби на Донеччині загинули дві людини, ще 7 поранені – ОГП

Через російські обстріли минулої доби на Донеччині загинули дві людини, ще семеро поранені, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, російські війська обстріляли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню «Ураган» чотири населених пункти на півночі Донецької області.



«У Костянтинівці в результаті атак на житлову забудову загинуло двоє чоловіків, ще двоє містян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Трьох цивільних поранено у Часовому Яру, ще двох – у Бахмуті і в с. Никифорівці», – йдеться у повідомленні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.