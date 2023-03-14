Російські Су-24 зайшли з моря і випустили ракети – влада Одещини повідомила про ефективну роботу ППО

Російські літаки Су-24 зайшли з моря і випустили 4 ракети по Одещині, повідомляє Одеська міськради.



«Зайшовши з моря, літаки Су-24 в напрямку узбережжя випустили 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П. Завдяки ефективній протидії, ракети знищено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих немає.

Близько 13:00 оголосили масштабну повітряну тривогу в Україні. Перед цим близько 10:00 у низці областей, зокрема Одеській, була оголошена тривога. Тоді у соцмережах повідомлялося про роботу ППО в регіоні.