Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – відбій

Оновлено
Люди ховаються всередині станції метро під час масованих російських ракетних обстрілів Києва. Фото ілюстративне

Близько 13:00 оголосили масштабну повітряну тривогу в Україні.

Влада рекомендує пройти в укриття.

У соцмережах пишуть про активність російської авіації.

Про небезпеку повідомили в усіх областях України. Це вже друга оголошена сьогодні повітряна тривога – близько 10:20 про небезпеку повідомили у Києві та низці областей.

ОНОВЛЕННЯ: О 13:30 влада оголосила про відбій повітряної тривоги

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG