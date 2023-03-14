В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – відбій

Близько 13:00 оголосили масштабну повітряну тривогу в Україні.

Влада рекомендує пройти в укриття.

У соцмережах пишуть про активність російської авіації.

Про небезпеку повідомили в усіх областях України. Це вже друга оголошена сьогодні повітряна тривога – близько 10:20 про небезпеку повідомили у Києві та низці областей.

ОНОВЛЕННЯ: О 13:30 влада оголосила про відбій повітряної тривоги

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.