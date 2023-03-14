Росія вивела в Чорне море вісім кораблів, серед них є ракетоносій – ВМС

У Чорному морі наразі перебувають вісім російських кораблів, серед них є один ракетоносій, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 4 ракет», – йдеться у повідомленні.

За даними ВМС, у Середземному морі Росія зменшила чисельність угруповання до 7 кораблів, з них 3 носія крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет.



Увечері 13 березня повідомлялося про перебування чотирьох російських кораблів у Чорному морі.