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Росія вивела в Чорне море вісім кораблів, серед них є ракетоносій – ВМС

У Чорному морі перебуває один російський носій крилатих ракет «Калібр» з загальним залпом до 4 ракет

У Чорному морі наразі перебувають вісім російських кораблів, серед них є один ракетоносій, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 4 ракет», – йдеться у повідомленні.

За даними ВМС, у Середземному морі Росія зменшила чисельність угруповання до 7 кораблів, з них 3 носія крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет.

Увечері 13 березня повідомлялося про перебування чотирьох російських кораблів у Чорному морі.

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