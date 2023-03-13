Су-35: что это за самолет, который нужен Ирану и который умеет сбивать Украина

Постоянное представительство Ирана при ООН сообщило о заключения контракта на закупку российских истребителей Су-35, пишет иранское государственное издание IRIB. В Иране и России заявляют, что это истребители поколения 4+. В Украине же «сушки» знают как самолеты, которое умеет сбивать украинское ПВО. Что это за машина, и что значит такой контракт между Россией и Ираном – коротко объясняем.

Что известно о Су-35?

По данным ВВС России, Су-35 – один из мощнейших истребителей поколения 4+ в мире. Он одновременно вооружен ракетами класса «воздух-воздух», «воздух земля», противокорабельными и противорадиолокационными ракетами. Су-35 может обнаруживать 30 целей, а поражать – восемь. В этом помогает усовершенствованная радиолокационная система. Максимальная скорость Су-35 на большой высоте - 2500 км/ч, на малой – 1500 км/ч. А ресурс двигателей – 4000 часов за период службы.

Почему другие страны не покупали Су-35 раньше?

О первом экспорте истребителей было известно еще в ноябре 2015 года. Тогда речь шла о 24 машинах, которые обошлись Китаю почти в 2,5 млрд. долл. Администрация прошлого президента США Дональда Трампа ввела санкции против Китая за покупку российских истребителей и ракетных систем.

В феврале 2018 года Индонезия готова была подписать поставку на 11 машин, но в связи с возможными санкциями со стороны США реализовать условия контракта Индонезии и России не удалось.

В январе 2022 года также из-за американских санкций от идеи закупить Су-35 отказался и Египет.

Почему Иран решился на закупку?

С 1979 года Иран находится под санкциями. Поэтому купить истребители у США или европейских стран он просто не может.

По данным Military Balance 2021, авиапарк воздушных сил Ирана такой:

более 75 единиц F-5,

до 68 единиц F-4 Phantom,

до 43 единиц F-14,

до 24 единиц F-7M (китайська копія МиГ-21),

до 35 единиц МиГ-29,

по 10 единиц Mirage F-1, Су-22 и Су-25,

29 единиц Су-24.

Чем Иран может заплатить за Су-35?

Эксперты Defense Express считают, что Ирану передадут как раз те СУ-25, от которых отказался Египет.

Польское Defence24 в октябре 2022 года предположило, что в общей сложности Иран может купить истребители за 1,5 миллиарда долларов, а их поставка может быть оплачена бартером, например – передачей 2400 дронов-камикадзе типов Shahed-131 и Shahed-136.

Настолько ли Су-35 силен и опасен?

Су-35 точно более универсальный, чем нынешние иранские Миг-29, Су-22 и Су-25, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что россияне хотят подвесить к Су-35 ракеты «Калибр-А». Но за время полномасштабного вторжения официальной информации, что в качестве пусковой для Калибра Су35 использовали – не было, зато неоднократно запускали с них ракеты Х-59 по украинским городам.

Российская армия использовала Су-35 еще во времена войны в Сирии. И до встречи с украинскими ПВО в российской статистике значится «минус два самолета». И то, как утверждают в Минобороны России, во время учений – в 2009 и 2021 годах.

А вот в войне против Украины, особенно с полномасштабного вторжения, Су-35 используются постоянно. В Генштабе ВСУ не сообщается сколько конкретно было сбито российских СУ-35 с момента полномасштабного вторжения, но с открытых источников - 4 самолета.

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