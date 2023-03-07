«Знайдемо вбивць»: як в Україні відреагували на відео розстрілу військового після «Слава Україні!»

6 березня у телеграм-каналах російські військові оприлюднили відео, на якому показаний розстріл беззбройного чоловіка в українській військовій формі. На відео він стоїть біля окопа і палить, після того, як чоловік промовляє "Слава Україні", по ньому відкривають вогонь.

Сьогодні 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького поширила заяву, в якій назвала ім'я свого убитого побратима – це боєць Тимофій Шадура. Військовий вважається зниклим безвісти з 3 лютого після боїв у районі Бахмута. Зазначається, що тіло вбитого наразі знаходиться на тимчасово окупованій території.

В Україні почали розслідування

«Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, – це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості. Коли у всьому світі слова «Слава Україні» викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють… Дуже боляче дивитися на те, що роблять із нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, – притягнення Російської Федерації до відповідальності», – написав український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він додав, що вже передав відео розстрілу міжнародним партнерам і колегам-омбудсманам із різних країн світу «як підтвердження чергового воєнного злочину Росії».

Пізніше Генеральний прокурор Андрій Костін на своїй сторінці у фейсбуці заявив про початок розслідування за фактом розстрілу беззбройної людини.

«Відео жорстокого й зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу генерального прокурора», – написав генеральний прокурор, додавши, що Росія нехтує нормами міжнародного права, й «усі причетні відповідатимуть перед Законом».

У своєму твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд та, зокрема, його прокурора Каріма Хана зайнятися розслідуванням цього випадку.

«Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами лише за слова «Слава Україні». Ще один доказ того, що ця війна є геноцидом. Вкрай важливо, щоб прокурор Хан почав негайне розслідування МКС цього жахливого воєнного злочину. Винні мають постати перед судом», – зазначив Кулеба у твітері.

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні теж прокоментував імовірний розстріл українського бійця й пообіцяв знайти винних:

«Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: «Слава Україні!» Хочу, щоб ми всі разом, у єдності відповіли на його слова: «Герою слава! Героям слава! Україні слава!» І ми знайдемо вбивць».

Юрист: як кваліфікувати злочин на відео

В ефірі Радіо Донбас Реалії юристка-міжнародниця Центру прав людини «ZMINA» Онисія Синюк пояснила, під які норми міжнародного права підпадає злочин, зафіксований на відео.

«В першу чергу, нам потрібно звернутися до Женевських конвенцій, які передбачають ставлення до захищених осіб і, зокрема, до військовополонених. Є окрема конвенція: третя Женевська конвенція. Є базовий стандарт захисту, який передбачений усіма трьома конвенціями – це спільна для них стаття третя», – зазначає правозахисниця.

Відповідно до цієї статті, з особами, які не беруть участі у бойових діях, зокрема, це стосується військовослужбовців, які склали зброю, необхідно поводитися гуманно. До них заборонено вчиняти певний перелік дій, і серед них насилля над життям і особистістю.

Ще однією нормою, яка захищає права військовополонених, є стаття 13 Третьої Женевської конвенції. Там сказано: «Будь-який незаконний акт чи бездіяльність держави щодо цього акту щодо осіб, які знаходяться в полоні, які спричиняють смерть або створюють серйозну загрозу життю – будуть розглядатися як серйозне порушення Женевських конвенцій».

Правчиня також звертається до 130 статті Женевської конвенції, згідно з якою умисне вбивство осіб, які користуються захистом конвенцій, тобто військовополонених, є серйозним порушенням.

«Коли ми говоримо про Римський статут, тобто конкретна кваліфікація цього діяння як злочину, це стаття 8. Це воєнний злочин – вбивство військовополоненого», – наголошує Онисія Синюк.

Правозахисниця додає, що, за задумом конвенції, розслідуванням й притягненням винуватців до відповідальності має займатися країна, до якої належать військовослужбовці, які скоїли злочин. Що звучить нереалістично в умовах війни із Росією.

Синюк констатує: «Таке ставлення до українських військовополонених – це тенденція».

Фантазії пропаганди РФ: російський солдат, український дезертир

Офіційних заяв від військового керівництва Росії про звинувачення в розстрілі українського військового немає. Проте, в російських телеграм-каналах ще з вечора 6 березня почали з'являтися різноманітні теорії про те, що сталося на відео.

За однією з них, розстріляний чоловік на відео – це буцімто російський військовий, якого переодягли в українську військову форму й розстріляли з метою звинувачення РФ.

Поширювались навіть твердження, що цього солдата вже ідентифікували, він нібито із Самарської області, і його мобілізували на війну в Україні в жовтні.

Іншим поширеним вкидом було те, що нібито на відео зафіксований розстріл українськими військовими українського ж дезертира.

Насправді, загиблий є військовослужбовцем 30-ї омбр Тимофієм Шадурою, зниклим без вісти 3 лютого в боях під Бахмутом. Про це повідомив його підрозділ. В оголошенні про розшук, яке раніше поширювала сестра бійця, було сказано, що він зник під селом Залізнянське: це північ від Бахмута, район траси на Слов'янськ, за яку вже понад місяць ідуть жорстокі бої.

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