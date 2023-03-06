Кулеба закликав прокурора МКС почати розслідування після появи відео з розстрілом українського полоненого

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана почати розслідування розстрілу російськими військовими українського полоненого.

«Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами лише за слова «Слава Україні». Ще один доказ того, що ця війна є геноцидом. Вкрай важливо, щоб прокурор Хан почав негайне розслідування МКС цього жахливого воєнного злочину. Винні мають постати перед судом», – написав Кулеба у твітері.

6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

Офіс генпрокурора і Служба безпеки України почали розслідування. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсманам із різних країн світу «як підтвердження чергового воєнного злочину Росії».

«Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, – це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості», – наголосив омбудсмен.

Про особу українського військового, обставини його полону і те, де саме зняте відео, – наразі невідомо.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.