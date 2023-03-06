Відео з розстрілом українського полоненого: в ОГП повідомили про початок розслідування

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про початок розслідування за фактом розстрілу беззбройної людини після появи відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного українського полоненого після його слів «Слава України».

«Відео жорстокого й зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу генерального прокурора», – написав Костін у фейсбуці.

«Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед Законом», – додав генпрокурор.

Раніше український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав «черговим воєнним злочином Росії» розстріл українського військового, відео якого було оприлюднене 6 березня.

Він наголосив, що Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин, і додав, що відправив це відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсманам із різних країн світу.

Про особу українського військового, обставини його полону і те, де саме зняте відео, – наразі невідомо.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.