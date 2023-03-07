В Україну в межах обміну повернулися з полону 130 військових

Черговий обмін полоненими військовослужбовцями між Україною і Росією відбувся 7 березня. В Україну повернулися 130 військових, у зворотному напрямку вирушили 90 росіян.

«Черговий обмін полоненими – нам вдалося повернути додому 130 наших людей: 126 захисників та четверо захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту – ред.). Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із «Азовсталі». Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара – загалом 35 людей з Донецького напрямку», – повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Міністерство оборони Росії повідомило, що з підконтрольної Києву території повернуто 90 російських військовослужбовців. Їх доставлять до Москви літаками військово-транспортної авіації Росії.

Більшість із людей, яких Україна повернула 7 березня, мають тяжкі поранення.

Попередній обмін відбувся в середині лютого, тоді додому повернувся 101 українець.

За даними координаційного штабу України з питань поводження з військовополоненими, у 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців, зокрема 187 жінок.