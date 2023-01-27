Звільнення полонених, повернення депортованих і переговори з РФ. Інтерв’ю із омбудсменом Лубінцем

Чи буде «великий обмін полоненими»? Чому російська омбудсменка заперечила інформацію про домовленості? Про що йшлося на зустрічі з Тетяною Москальковою в Туреччині? Як повернути депортованих українських дітей? Як звільнити незаконно утримуваних Росією цивільних? Як допомогти вимушеним переселенцям? Які масштаби руйнувань житлових будинків? Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець.

Публікуємо головні тези розмови з Дмитром Лубінцем.

Про «великий обмін полоненими»

– Насправді, за результатами нашої зустрічі (із Москальковою – ред.), не було оприлюднено інформації, що готується великий обмін.

Обговорювали репатріацію

Єдиний аспект, який ми з нею обговорювали в розрізі військовополонених – це питання можливого повернення важкопоранених військовослужбовців, військовополонених з обох боків.

Ця процедура називається репатріація. Вона чітко прописана в Женевській конвенції. Стаття 110.

Про що йде мова?

Це повернення саме поранених, важкопоранених військовополонених без жодних умов

Репатріація – це не обмін. Це повернення саме поранених, важкопоранених військовополонених без жодних умов, без прив’язки до кількості.

Під час цих перемовин ми озвучували цифри.

На території Російської Федерації, за нашими даними, перебуває 800 важкопоранених військовослужбовців Збройних сил України.

За даними російської сторони, на території України перебуває 200 важкопоранених військовополонених російської армії. Отже, ці цифри лунали. Але, як я й казав, це не процедура обміну. Це процедура репатріації.

Про що говорили з російською омбудсменкою

– Із Москальковою я обговорював в першу чергу питання вирішення гуманітарних проблем цивільних громадян України.

20 тисяч цивільних осіб, яких затримала Російська Федерація

Це питання дітей, це питання документів, це питання цивільних заручників, яких масово Російська Федерація затримувала і затримує на тимчасово окупованих територіях України. У нас немає взагалі інформації, де вони перебувають, в якому стані.

Я можу назвати цифру тих громадян України, які офіційно до мене звернулися, щоб я допоміг їм встановити місце перебування цивільних осіб, яких затримала Російська Федерація.

Ця цифра більше 20 тисяч! Тобто це просто вражаюча цифра.

І перший список громадян України, які перебувають у полоні фактично, я передав Москальковій – близько двох тисяч громадян України.

Цей список складають літні люди, старші 70-ти і 65 плюс, так би мовити, які, за нашими даними, важко хворіють: або лежачі, або відсутність кінцівок, або дуже важкий медичний стан. Отже, цей перший список я передав Москальковій. Це лише цивільні особи.

Про відносини з Тетяною Москальковою

– Перший раз публічно ми зустрілися, коли в тому числі завдяки сприянню Москальковій на територію України повернули 108 наших дівчат з російського полону. Це було біля населеного пункту Василівка у Запорізькій області. Частина окупована, частина наша. Там зруйнований міст. Там перший раз ми з нею зустрілися. І деякі речі ми там вже проговорили особисто.

Москалькова стала контактнішою

Друге спілкування у нас було у Брюсселі вже з якоюсь конкретикою. Третє спілкування було у нас в Туреччині, де російська сторона приїхала з якимись конкретними пропозиціями, принаймні так було озвучено. Знову-таки: я деталі не можу розкривати, але нові підходи. Ми запропонували, ми від них почули якісь пропозиції. Зараз перебуваємо в стані узгодження, наскільки це прийнятно для результату.

Я не скажу, що прямо російська сторона стала контактнішою. Скажу: особисто Москалькова – так, стала контактнішою.

Про 23 полонених українців, що вважали мертвими

– Ідеться про військовополонених ЗСУ. Я надав список.

Подали список із 300 зниклих безвісти, і 23 виявилися живими, вони у полоні

Перший список – це 300 осіб, які юридично у нас вважаються зниклими безвісти. Фактично ми припускали, що вони загинули. Це був такий «пілот». Ми не сподівалися на результат. Але спробували і тут пропрацювати списки.

І так, ми отримали від неї (Москалькової – ред.) список, що з числа цих 300 перших – 23 живі і перебувають в полоні. Дехто з них поранений. На цей час це офіційна відповідь від російської візаві.

Про українських дітей, депортованих до РФ

– Там пролунала від Москалькової інформація про те, що так, у неї є список українських дітей, які не хочуть перебувати на території Російської Федерації.

Якщо у вас є дані про таких дітей, то звертайтеся до нас

На жаль, список дітей, відомості про цих дітей мені не надали. Але запропонували наступний алгоритм, що в разі, якщо родичі таких дітей звернуться особисто до мене, я офіційно звертаюся до Москалькової, то вона зробить все, щоб діти повернулися в Україну.

Тому, користуючись нагодою, я вкотре звертаюся до всіх громадян України, якщо у вас є дані про таких дітей, ви знаєте про ті ситуації, ви – рідні, близькі, сусіди, знайомі таких дітей, будь ласка, зверніться до нас через телефон гарячої лінії, сайт, мені у Facebook можете писати, будь-де.

Ми беремо цю інформацію, пропрацьовуємо і повертаємо дітей в Україну.

Окреме питання – щодо дітей, яких Російська Федерація вивезла з дитячих інтернатів на територію Російської Федерації.

Верифікували 14 350 дітей

На даний час онлайн-платформа запущена«Діти війни». Там ми рухаємося двома шляхами. Перший шлях – це встановлення інформації, верифікація так звана дітей. За даними цього порталу, нами верифіковано на цей час, поки ми з вами спілкуємося, 14 350 дітей.

Отже, перший шлях – встановити, де вони знаходяться і всю інформацію про них. І другий шлях – це вже повернення їх в Україну.

Про вимушених переселенців

– У нас одна частина наших громадян України, які фактично втратили житло, майно через агресію Російської Федерації, переїхала з однієї частини України в іншу.

Приблизно така кількість громадян України складає 4,5 мільйони.

Окрім 4,5 мільйонів, з яких приблизно, за нашими даними, мільйон – це діти, 1,5 мільйони – це особи з інвалідністю, більша частина внутрішньо переміщених осіб – це жінки і літні люди.

Тепер ми беремо тих громадян України, які поїхали закордон. Є різні цифри. УВКБ ООН називає цифру в районі дев’яти мільйонів громадян України. Хтось називає цифру вісім мільйонів, хтось називає 10,5 мільйонів.

І ще один аспект, те, що відмічають всі мої колеги. Українці всі високоосвічені люди, і в них немає бажання залишатися на якісь соціалці.

Більша частина намагається впродовж двох тижнів знайти роботу, якусь отримати змогу навчатися мові, відправити дітей до дитячого садочка, у школу.

Про зруйновані домівки

– Це дуже величезний спектр питань, який торкається кожного громадянина України. Кожного!

Тільки зруйнованих приміщень більше ніж 140 тисяч, з них 18 тисяч багатоповерхівок

Він не буде простим. Бо він, з одного боку, потребує багато політичних рішень, а з іншого боку, він потребує величезних фінансових видатків.

За нашими даними, тільки приблизна цифра – це зруйнованих приміщень більше ніж 140 тисяч. 140 тисяч! З яких, попередньо, тільки під 18 тисяч – це багатоповерхівки, які ми рахуємо як один об’єкт, які можуть нараховувати до 100 квартир.

Про Червоний Хрест

– Єдина організація з подібним мандатом, яка прописана в Женевській конвенції. Іншої не існує, на жаль.

Немає альтернативи. Але ми створюємо зараз, намагаємося знайти механізми альтернативи. І в першу чергу це – ООН.

Можливо, це якась місія омбудсменів з різних країн. Будь-що! Але ми постійно звертаємося до нових наших партнерів, які можуть стати альтернативою.

Поки цього не сталося.