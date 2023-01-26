В окупованому Криму судитимуть десятки кримськотатарських активістів, затриманих 25 січня 

Підконтрольні Кремлю суди в окупованому Криму сьогодні проведуть засідання проти десятків кримськотатарських активістів, затриманих напередодні біля будівлі російського суду в Сімферополі, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» у фейсбуці.

Повідомляється, що всього російські силовики затримали 34 людини. Сімох відпустили, один з них – неповнолітній Амар Абдулгазієв, син політв’язня Тофіка Абдулгазієва.

Розглядатимуть адміністративні справи одразу у трьох російських судах Сімферополя – Київському, Цетральному та Залізничному.

Напередодні біля будівлі російського суду у Сімферополі затримали понад 30 людей, які прийшли підтримати заарештованих за звинуваченням у «тероризмі» та «зв’язках з Україною» кримських татар.

Вранці 24 січня на півночі Криму в Джанкої та Джанкойському районі російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар: у Екрема Кроша, Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Османа Абдуразакова. Пізніше стало відомо, що всіх затриманих звинуватили в «організації та участі в терористичній організації». Йдеться про заборонену в Росії організацію «Хізб ут-Тахрір».

Російський голова Криму Сергій Аксьонов звинуватив затриманих в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», яка нібито «координувалася з території України».

Представництво Президента в АР Крим засудило затримання громадян.