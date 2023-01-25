Крим: під судом, де обирають запобіжний захід кримським татарам, затримали 18 активістів

Російські силовики затримали вже 18 кримськотатарських активістів, які прийшли до будівлі підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя підтримати обвинувачених у «тероризмі» кримських мусульман.

Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», опублікувавши імена затриманих.

За даними кореспондента «Кримської солідарності» Куламета Ібраїмова, якого також затримали під судом, зараз російські силовики везуть їх у відділ поліції РФ «Центральний».

25 січня о 9 ранку в Сімферополі почали обирати запобіжні заходи затриманим «за зв'язки з Україною» кримським мусульманам.

Вранці 24 січня на півночі Криму в Джанкої та Джанкойському районі російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар: Екрема Кроша в селі Ближньогородське, в Айдера Асанова та Рефата Сейдаметова в Тимофіївці, в Османа Абдуразакова в Дніпровці, в Лемана Зекір’яєва та Халіла Мамбетова в Джанкої. Усіх шістьох затримали.

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Російський голова Криму Сергій Аксьонов прямо звинуватив затриманих в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», яка нібито «координувалася з території України».

Представництво Президента в Автономній республіці Крим засудило затримання громадян України на півночі Криму.