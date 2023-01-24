У Криму пройшли обшуки, затриманих можуть звинуватити в «тероризмі» – правозахисники

У окупованому Криму вранці 24 січня російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар – про це повідомила «Кримська солідарність» із посиланням на жителів Джанкойського району, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Обшуки пройшли в будинках Екрема Кроша в селі Ближньогородське, в Айдера Асанова та Рефата Сейдаметова в Тимофіївці, в Османа Абдуразакова в Дніпровці, в Лемана Зекір’яєва та Халіла Мамбетова в Джанкої.

Усіх шістьох затримали та відвезли в управління ФСБ Росії у Криму, але точне місце їхнього перебування ніхто з родичів не знає.

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Російські силовики публічно не повідомляють про проведення обшуків у Джанкойському районі.

Як розповіла «Кримській солідарності» дружина одного із затриманих Екрема Кроша, Аміде Крош, щонайменше 10 озброєних російських силовиків прийшли до їхнього будинку о 4 ранку. За її словами, вони підкинули «заборонену» літературу.

«І стаття, сказали – 205-та (згідно з російським кримінальним кодексом – терористичний акт – ред.)», – повідомила Аміде Крош.

Російські силовики регулярно проводять обшуки та затримання кримських татар на окупованому півострові. Зокрема, в грудні минулого року відбулася низка обшуків у Джанкойському районі.