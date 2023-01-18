Російський суд залишив під арештом 4 фігурантів «справи кримських мусульман» – представництво президента

Російський суд в окупованому Криму відмовив у задоволенні апеляційної скарги для фігурантів «справи кримських мусульман». Про це повідомляє представництво президента України в Автономній республіці Крим 18 січня.

Йдеться про Едема Бекірова, Енвера Кроша, Вілена Темер’янова й Ріната Алієва. Кримські активісти залишаться в ізоляторі до 11 квітня цього року.

На судовому слуханні вони були присутні у форматі відеоконференції із Сімферопольського слідчого ізолятора.

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11 серпня 2022 року в Джанкої та Джанкойському районі Криму пройшли масові обшуки у кримськотатарських активістів, адвокати не були допущені на слідчі дії, вони повідомили про точкове відключення ним мобільного зв’язку. Шістьох чоловіків – Вілена Темер’янова, Енвера Кроша, Сеїтяя Аббозова, Мурата Мустафаєва, Едема Бекірова та Ріната Алієва – російські силовики затримали за звинуваченням у участі в «Хізб ут-Тахрір», забороненій у Росії.

У представництві президента України в Автономній Республіці Крим засудили нові обшуки кримських татар.