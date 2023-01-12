Суд у Росії засудив імама з Криму Раїфа Февзієва до 17 років ув’язнення

У російському Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону 12 січня оголосили вирок фігуранту «справи кримських мусульман», імаму Раїфу Февзієву, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Російський суд визнав Февзієва винним у «підготовці до насильницького захоплення влади» та «організації діяльності терористичної організації».

«Суддя визнав релігійного діяча Раїфа Февзієва винним та засудив його до 17 років позбавлення волі. Перші три він має відбувати у в’язниці. Також встановив обмеження після звільнення терміном на 1,5 роки. Умови обмежень забороняють виходити з дому з 22 до 6 години, відвідувати масові заходи, брати участь у них, виїжджати з Криму без дозволу наглядового органу, змінювати місце проживання», – сказано у повідомленні.

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Сам Раїф Февзієв заперечує висунуті йому звинувачення та заявляє, що кримінальну справу проти нього сфальшували російські силовики.

«Як розуміється з обвинувального висновку, аудіозапис від 15 січня 2016 року говорить про те, що спецслужби нібито проводили оперативно-розшукові заходи щодо мене протягом п’яти з половиною років. Протягом усього цього часу я жив за однією адресою, нікуди не їхав і не збирався. А співробітники, які проводили таке тривале розслідування, мали це знати. Я вважаю, що дії спецслужб є надмірним перевищенням своїх повноважень», – заявив Февзієв у дебатах.

Адвокат засудженого кримського імаму Едем Семедляєв прокоментував винесений російським судом вирок, заявивши, що його підзахисного засудили до 17 років «за розмову про Іслам».

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«Вбивцям такі терміни не дають. За 70-хвилинну розмову про Іслам сьогодні людині дали 17 років», – сказав Семедляєв.

У червні адвокат Раїфа Февзієва Едем Семедляєв повідомляв, що у його підзахисного в умовах російського ув’язнення погіршився стан здоров’я та розвинулася низка захворювань.

Як повідомлялося раніше, ФСБ Росії порушила нову кримінальну справу про «приготування до насильницького захоплення влади» стосовно затриманих у серпні 2021 року п’ятьох кримських татар і мусульман, серед яких – Раїф Февзієв.