65 років на п’ятьох: у Росії винесли вироки фігурантам «справи кримських мусульман»

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону в Росії винесли вироки фігурантам «справи кримських мусульман» Сервету Газієву, Джемілю Гафарову, Аліму Каримову, Сейрану Муртазі та Ерфану Османову, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Головуючий суддя Валерій Опанасенко визнав усіх обвинувачених винними та присудив 13 років у колонії суворого режиму кожному. Також на всіх поширюється обмеження свободи пересування після звільнення терміном на один рік, для Сервета Газієва та Аліма Карімова – 1 рік та 6 місяців.

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Після оголошення вироку Алім Карімов заявив, що «після таких вироків ваша країна перетворюється на Північну Корею», після чого суд видалив його із зали засідання.

Аналітик правозахисної організації «Крим SOS» Євген Ярошенко зазначив, що найстаріші учасники процесу – Джеміль Гафаров та Сервет Газієв – піддавалися нелюдському поводженню при утриманні в російському слідчому ізоляторі.

«Стан здоров’я Джеміля Гафарова та Сервета Газієва суттєво погіршився через жахливі умови утримання. Відсутність належної медичної допомоги можна розцінювати як нелюдське поводження з боку окупантів», – заявив Ярошенко.

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Сервет Газієв, Джеміль Гафаров, Алім Карімов, Сейран Муртаза та Ерфан Османов були затримані після обшуків співробітниками ФСБ, МВС Росії та Росгвардії у будинках кримськотатарських активістів 27 березня 2019 року. Ще один чоловік Едем Яячиков зник, його місцеперебування невідоме. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов. Загалом тоді затримали 24 людини.

27 та 28 березня 2019 року російський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих.