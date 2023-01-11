Двох суддів із Криму заочно засудили до 12 і 13 років тюрми за держзраду – прокуратура АРК

Двох окупаційних суддів із Криму засудили за державну зраду, повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим 11 січня.

«За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 12 та 13 років позбавлення волі заочно засуджено двох окупаційних суддів з Криму. Їх визнано винними у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, після окупації півострова в 2014 році судді зрадили присязі і обійняли посади суддів «так званих Нахімовського районного суду міста Севастополя та Арбітражного суду Республіки Крим».

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Зокрема, вони «безпосередньо сприяли становленню та зміцненню окупаційних судових органів на півострові», сприяючи переходу судової системи України в Криму на російське законодавство, додає відомство.

9 січня суд в Україні заочно засудив до 12 років позбавлення волі депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим VI скликання за звинуваченням у державній зраді.