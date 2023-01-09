Російський уряд схвалив заборону мап, які «піддають сумніву цілісність РФ»

Уряд Росії схвалив законопроєкт, який прирівнює до екстремістських матеріалів мапи, які «піддають сумніву територіальну цілісність Росії». Ідеться про мапи, де анексовані українські території не вказані як частина РФ. Про це повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС із посиланням на документ.

Законопроєкт, внесений до Держдуми Росії після оголошеної російською владою анексії чотирьох областей України, вже пройшов перше читання. Як ідеться в пояснювальній записці, «останнім часом активно поширюються мапи та інші зображення, де заперечується територіальна належність Криму, Курильських островів, інших територій Росії». Законопроєкт пропонує фактично заборонити поширення таких мап та запровадити за нього адміністративне покарання – для фізичних осіб до 15 діб арешту або штраф, для юридичних осіб – зупинення роботи або штраф від 100 тисяч до мільйона рублів.

В уряді РФ запропонували внести до законопроєкту низку змін, вказавши, наприклад, на те, чи підпадатимуть під нього мапи, випущені ще до рішення про анексію територій. Також у відгуку йдеться, що картографічні зображення, як правило, виконують виключно інформативну функцію, а поняття «екстремістські матеріали» передбачає «наявність у конкретного субʼєкта наміру на здійснення дій щодо заперечення територіальної цілісності Російської Федерації». В уряді побоюються, що в результаті демонстрація «заборонених мап» трактуватиметься правоохоронними органами в різних випадках по-різному.

Російську належність чотирьох південних Курильських островів заперечує Японія; суперечка не врегульована з моменту закінчення Другої світової війни. Хоча СРСР висловлював готовність повернути Японії щонайменше два острови, влада Росії заявляє, що не готова до жодних компромісів.

У 2014 році Росія анексувала українську Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Анексія не була визнана більшістю країн світу.

2022 року, після збройного захоплення частини української території, Росія оголосила про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Ця анексія також не визнана майже всіма країнами світу. При цьому жодна з цих областей повністю не перебуває під контролем російської армії. До кінця не зрозумілі і межі, які Росія зараз вважає своїми (і які мають бути відображені на мапах, щоб їх не визнали екстремістськими). З більшості висловлювань офіційних осіб випливає, що йдеться про межі областей до анексії.