Прокуратура: суддю в Криму, причетну до переслідування Чийгоза, заочно засудили до 12 років тюрми

Російську суддю з анексованого Криму заочно засудили до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді. Вона причетна до кримінального переслідування в Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на прокуратуру Автономної республіки Крим.

Колишню українську суддю, яка після анексії почала працювати на російську владу півострова, визнали винною у вчиненні державної зради.

За даними правоохоронців, суддя причетна до незаконного кримінального переслідування мітингувальників на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. У 2016 році саме вона, керуючись російським законодавством, ухвалила рішення про продовження терміну тримання під вартою заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу.

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Згодом підконтрольний Росії суд на півострові засудив Чийгоза до восьми років позбавлення волі за звинуваченням в організації заворушень на мітингу в Сімферополі.

Ім’я та прізвище засудженої не оприлюднюються. Чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа та захотів залишитися анонімним, повідомив Крим.Реалії, що йдеться про вирок Ользі Гуріній.

За даними з відкритих джерел, після анексії Криму у 2014 році Гуріна була призначена суддею підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя. Вона брала участь у переслідуванні в Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Публічних коментарів Гуріної щодо вироку українського суду немає.

Станом на 8 листопада Прокуратура АР Крим та Севастополя оголосила підозру у державній зраді 713 особам.