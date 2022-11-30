Суд у Росії залишив чинним заочний вирок Мустафі Джемілєву: 3 роки колонії і штраф

Четвертий касаційний суд загальної юрисдикції в російському Краснодарі 29 листопада залишив без зміни вирок російського суду в Криму щодо лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якого заочно засудили до трьох років позбавлення волі та штрафу. Про це повідомляє сайт російського суду.

«Результат стосовно особи: скарга (подання) без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без зміни», – йдеться на сайті суду.

Джемілєва судили за ст. 322 ч.3 («незаконний перетин кордону...»), ст. 222 ч. 1 («незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння зброї...»), ст. 224 («недбале зберігання вогнепальної зброї...») Кримінального кодексу Росії.

Захист Джемілєва вважає вирок незаконним, вимагає його скасувати та винести виправдальний вирок.

22 квітня Армянський міський суд, підконтрольний Росії, виніс заочний вирок щодо лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Він був визнаний винним, але звільнений від покарання на нереабілітуючих підставах.

Російська прокуратура не погодилася з таким рішенням суду та вимагала призначити Джемілєву реальний термін.

Раніше російське звинувачення вимагало три роки колонії-поселення лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву за статтею про «незаконний перетин російського кордону».

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила, що в український суд спрямовано 20 обвинувальних актів щодо російських суддів у Криму, які переслідували Мустафу Джемілєва.

У МЗС України вважають «фарсом» заочний вирок у Криму лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву.

У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.

На засіданні суду в Криму 5 березня 2021 року стало відомо, що Джемілєву продовжили заборону на в'їзд до Криму на 15 років – до 5 березня 2034 року.