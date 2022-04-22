МЗС протестує проти рішення російського «суду» винести вирок Джемілєву

Міністерство закордонних справ України протестує проти рішення російського суду в окупованому Криму оголосити вирок у справі проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Про це йдеться в коментарі відомства 22 квітня.

МЗС назвало безпідставними звинувачення, які російська влада висунула Джемілєву.

«Це не перша спроба російської окупаційної адміністрації обмежити свободу Мустафи Джемілєва, який систематичного піддається політичним переслідуванням, а також був протизаконно позбавлений права в’їзду на територію Криму до 2034 року. Так звані «суди» реалізовують цілеспрямовану політику Росії з переслідування кримськотатарського народу і його лідерів з метою витіснення корінного народу з Криму», – заявляють у відомстві.

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Міністерство вказує на те, що Кремль продовжує радянську практику, переслідуючи кримських татар і, зокрема, Джемілєва, який провів 15 років у в’язниці за часів СРСР через свою дисидентську діяльність.

«Російська Федерація має припинити будь-які подальші політичні переслідування представників кримськотатарського народу та скасувати всі політично вмотивовані рішення щодо Мустафи Джемілєва», – йдеться в коментарі.

Відомство закликає міжнародних партнерів України засудити дії Росії та запровадити санкцій проти причетних до порушень прав українців на окупованих територіях.

Армянський міський суд, підконтрольний Росії, 22 квітня виніс заочний вирок щодо лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Раніше російське звинувачення вимагало три роки колонії-поселення лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву за статтею про «незаконний перетин російського кордону».

У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.

На засіданні суду в Криму 5 березня 2021 року стало відомо, що Джемілєву продовжили заборону на в'їзд до Криму на 15 років – до 5 березня 2034 року.