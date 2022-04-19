Суд у Росії засудив дитячого тренера з Криму до 17 років вʼязниці

Південний окружний військовий суд у російському місті Ростов-на-Дону 19 квітня засудив дитячого тренера з анексованого Криму Еміля Зіядінова до 17 років позбавлення волі. Його звинуватили в організації діяльності терористичної організації та спробі насильницького захоплення влади – за участь в ісламському русі «Хізб ут-Тахрір», який в Україні діє на законних підставах.

Про вирок Зіядінову, якого слідство назвало одним із лідерів кримського відділення «Хізб ут-Тахрір», повідомила організація «Кримська солідарність». Згідно з вироком, кримчанин має відбути перші чотири роки у вʼязниці, решту – у колонії суворого режиму.

Після анексії Росією Криму окупаційна влада стала переслідувати учасників «Хізб ут-Тахрір». За звʼязки з організацією засуджено десятки людей, насамперед кримських татар. Правозахисники зазначають, що в ідеології «Хізб ут-Тахрір» немає закликів до насильства.

Центр «Меморіал» визнав Зіядінова політичним вʼязнем. Він своєї провини не визнає.