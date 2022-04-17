«Путін та його оточення пов'язані один з одним злочинами» – Мустафа Джемілєв

Крим.Реалії продовжують публікувати серію інтерв'ю з народним депутатом України та лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим. У цій частині розмови він згадує про своє особисте спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним у березні 2014 року та про жорстку критику на свою адресу після того, як у нещодавньому переговорному процесі між Україною та Росією з'явився пункт про фактичне заморожування кримського питання на 15 років.

«Вірити Путіну немає сенсу, адже він людина, яка у будь-який час може порушити договір, де стоїть його підпис», – каже Мустафа Джемілєв.

Я кажу: ви порушили міжнародне право, вторглися в суверенну країну. Він мені відповідає: Україна сама не зовсім законно вийшла з Радянського Союзу

«Що в нього (Путіна – ред.) не все гаразд (з логікою – ред.) я відчув, коли ми мали телефонну розмову з ним 12 березня 2014 року. Він мені говорив, висловлював занепокоєння, як би між кримськими татарами та збройними силами Росії у Криму не сталися криваві сутички. Цікаво те, що того ж дня, за кілька хвилин до розмови зі мною, він заявляв, що жодних військ у Криму немає. Ну, така ось людина... Я кажу: ви порушили міжнародне право, вторглися в суверенну країну. Він мені відповідає: Україна сама не зовсім законно вийшла з Радянського Союзу. Це глава держави, яка підписала з нами цей великий договір, де чітко йдеться, що жодних претензій немає, що це (Україна – ред.) суверенна держава... Ось так він собі дозволяє».

Джемілєв вважає, що зупинити Путіна може українська армія, тільки для цього потрібно достатньо озброєння. А ось сподіватися, що оточення російського президента може ліквідувати його, напевно, не варто.

«У диктаторів типу Гітлера, Сталіна, Путіна, насамперед, дуже добре відпрацьовано систему особистої безпеки. По-друге, оточення – всі вони пов'язані злочинами. Гіпотетично припустимо, що їхній міністр оборони щось зробить (для усунення Путіна – ред.), вони все одно не будуть героями – за ними шлейф величезних злочинів. А інших, не заплямованих, на мою думку, в оточенні в нього немає. Якщо припустити, що говорять про його хворобу, що і так скоро кінець йому, і, можливо, в нього з'явиться бажання разом із собою забрати на той світ і весь цей світ… Але в цьому випадку дуже велика ймовірність, що його наказ не виконуватимуть і що там його можуть застрелити, якщо він дасть команду на пуск ядерних ракет. Таке не виключається.

Україна запропонувала Росії на переговорах у Стамбулі 29 березня зафіксувати у майбутньому договорі позиції країн щодо Криму на термін 15 років. Народний депутат розповів, що, за його інформацією, російська сторона взагалі не хотіла обговорювати Крим. Україна пропонувала відкласти це питання на 2-3 роки, а Росія попросила відстрочити хоча б років на 15.

Головна мотивація була в тому, що Росія починає вести діалог про статус Криму. А це означає, що Крим – уже не територія Росії

«Оскільки для України не важливо (було – ред.) – 15 чи 150 років, головна мотивація була в тому, що Росія починає вести діалог про статус Криму. А це означає, що Крим – уже не територія Росії, як вони швидко додали до своєї Конституції. А щонайменше – спірна, або ж, на наш погляд, окупована територія. Якщо вони визнають цю територію окупованою, то відповідно до Женевської конвенції 1949 року там одразу має діяти українське законодавство, українські демократичні свободи».

Мустафа Джемілєв припускав, що цифра 15 років викличе обурення серед кримських татар.

«Я за останні 30 років таких різких слів на свою адресу не чув. Щоправда, насамперед, на мене «наїхали» мої родичі. Сестра сказала: що ти собі уявив, що ти за нас вирішуєш 15 років ще в окупації бути. Я їй пояснюю, що взагалі не беру участь у переговорному процесі, я ситуацію тільки пом'якшити можу. Але таку реакцію отримав».