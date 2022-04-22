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В анексованому Криму винесли заочний вирок Мустафі Джемілєву

Мустафа Джемілєв

Армянський міський суд, підконтрольний Росії, виніс заочний вирок щодо лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода.

Так, за ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу Росії (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння зброї, основних частин вогнепальної зброї, боєприпасів) російська суддя Венера Ісроїлова призначила 1 рік позбавлення волі та 15 тисяч рублів штрафу. При цьому Джемілєва звільнили від покарання у зв'язку із закінченням термінів давності притягнення до відповідальності.

За статтею 224 КК Росії (Недбале зберігання вогнепальної зброї) суд призначив 20 тисяч штрафу та звільнив від покарання у зв'язку із закінченням термінів давності притягнення до відповідальності. За ч. 4 ст. 322 (Незаконний перетин державного кордону Російської Федерації) Джемілєва засудили до 2 років умовно та звільнили за амністією «у зв'язку із 70-річчям перемоги».

Раніше російське звинувачення вимагало три роки колонії-поселення лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву за статтею про «незаконний перетин російського кордону».

У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.

На засіданні суду в Криму 5 березня 2021 року стало відомо, що Джемілєву продовжили заборону на в'їзд до Криму на 15 років – до 5 березня 2034 року.

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