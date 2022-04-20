Російська влада Криму «позбавила» почесних нагород сімох українців, серед них Усик і Огневич

Підконтрольний Росії парламент окупованого Криму «позбавив» відзнак Автономної Республіки Крим сімох відомих українців, серед яких боксер Олександр Усик, співачка Злата Огневич, а також перший і другий президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма, повідомляє пресслужба відомства.

Також нагород позбавили колишнього командувача Національної гвардії України Миколу Балана, колишнього командувача Військово-морських сил України Ігоря Воронченка, а також голову Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України, ексголову Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергія Куніцина.

Як заявив російський голова парламенту Криму Володимир Константінов, українці позбавлені нагород та почесних звань через «дискредитацію Російської Федерації чи Криму».

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На даний момент коментарів згаданих людей щодо цього рішення російської влади Криму немає.

11 квітня російський парламент окупованого Криму підтримав закон, який дозволяє позбавляти державні нагороди за «дискредитацію Російської Федерації або Республіки Крим».

До цього підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив про намір «позбавити почесних звань» українських державних, громадських та спортивних діячів, які підтримали Україну у війні з Росією.

Кримський адвокат Олексій Ладін розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що ініціатива російського голови Криму Сергія Аксьонова позбавляти громадян України, які виступили проти військового вторгнення російських військ на територію України, усіх кримських почесних звань та нагород є «неправомірною».