Російська влада Криму схвалила безкоштовне виділення землі військовим РФ

Російський парламент окупованого Криму схвалив зміни до законодавства, згідно з якими учасникам «спеціальної військової операції» (так влада Росії називає повномасштабну війну проти України) з Криму безкоштовно видаватимуться земельні ділянки. Про це повідомляє сайт законодавчого органу, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У разі загибелі (російського військового – ред.) надання земельних ділянок здійснюватиметься членам їхніх сімей», – заявив спікер російського парламенту Криму Володимир Константінов.

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Він розповів, що на землю зможуть претендувати учасники війни, які мали постійну реєстрацію на території Криму станом на 24 лютого 2022 року. Облік цих людей вестимуть російські органи місцевого самоврядування, а безпосереднім виділенням ділянок займеться російське міністерство майнових та земельних відносин Криму.

Костянтинов заявив, що ділянки виділятимуться із земель «державної форми власності».

У листопаді російський голова Севастополя Михайло Развожаєв пообіцяв учасникам спецоперації до тисячі безкоштовних земельних ділянок під житлове будівництво. Від мешканців Севастополя вимагали до 1 січня 2023 року переоформити українські документи на землю.