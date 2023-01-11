МЗС України засудило російські вироки фігурантам «справи кримських мусульман»

Міністерство закордонних справ України засудило і назвало ганебними вироки, винесені сьогодні судом у російському Ростові-на-Дону громадянам України Сервету Газієву, Джемілю Гафарову, Аліму Карімову, Сейрану Муртази та Ерфану Османову.

«Кримських татар незаконно засудили до 13 років позбавлення волі кожного. Громадян України затримали російські силовики під час масових обшуків у березні 2019 року на території тимчасово окупованого Криму за політично вмотивованими звинуваченнями. Вони належать до останньої п’ятірки з числа 25 затриманих у рамках сумнозвісної справи «Хізб ут-Тахрір». Під час тривалого розгляду «судової справи» російська сторона проявляла негуманне ставлення до політичних в’язнів та відмовляла їм у належній медичній допомозі. Зокрема, Джемілю Гафарову, який є особою з інвалідністю 2-ої групи, та 61-річному Сервету Газієву», – йдеться у заяві.

В МЗС наголошують, що «так зване російське правосуддя неодноразово порушувало процесуальні права «підсудних» – заборонило виступати кримськотатарською мовою під час судових дебатів та відмовило у праві на останнє слово».

«Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту та партнерів України, зокрема, у рамках міжнародної «Кримської платформи», продовжувати політико-дипломатичний тиск на російську федерацію до повного і безумовного звільнення усіх незаконно ув’язнених українських громадян, а також запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, відповідальних за вчинення політично вмотивованих репресій проти громадян України», – йдеться у заяві.

11 січня у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону в Росії винесли вироки фігурантам «справи кримських мусульман» Сервету Газієву, Джемілю Гафарову, Аліму Каримову, Сейрану Муртазі та Ерфану Османову. Головуючий суддя Валерій Опанасенко визнав усіх обвинувачених винними та присудив 13 років у колонії суворого режиму кожному. Також для всіх обмежено свободу пересування після звільнення терміном на один рік, для Сервета Газієва та Аліма Карімова – 1 рік та 6 місяців.

Сервет Газієв, Джеміль Гафаров, Алім Карімов, Сейран Муртаза та Ерфан Османов були затримані після обшуків співробітниками ФСБ, МВС Росії та Росгвардії у будинках кримськотатарських активістів 27 березня 2019 року. Ще один чоловік Едем Яячиков зник, його місцеперебування невідоме. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов. Загалом тоді затримали 24 людини.

27 та 28 березня 2019 року російський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих.