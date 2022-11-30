Суд у Росії увʼязнив на 17 років кримського активіста Марлена Мустафаєва

Південний окружний військовий суд у російському місті Ростов-на-Дону засудив кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва до 17 років колонії за звинуваченням в приетності до діяльності в анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Про це повідомило 30 листопада громадське обʼєднання «Кримська солідарність». Перші три роки терміну Мустафаєв має відбувати у вʼязниці.

Як повідомляє The Insider, Мустафаєв перебував під арештом із лютого 2022 року. Разом із ним були заарештовані ще кілька кримських татар. За версією слідства, Мустафаєв був організатором осередку «Хізб ут-Тахрір» у Білогірську.

Після анексії Криму Росією Мустафаєв брав участь у політичних акціях та допомагав політвʼязням. У «Кримській солідарності» вважають, що саме ця діяльність спричинила його кримінальне переслідування.

Після анексії Криму російські суди засудили десятки жителів півострова, переважно кримських татар, за звинуваченням у причетності до діяльності «Хізб ут-Тахрір». Російські правозахисники визнають їх політвʼязнями, стверджуючи, що ця організація не заборонена владою України, а також, що вона не використовує терористичні методи. Крім того, деякі із засуджених, як вони самі стверджують, не належали до «Хізб ут-Тахрір», а займалися правозахисною діяльністю чи були активістами інших організацій.