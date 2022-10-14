У Криму в будинку колишнього політв’язня Асана Чапуха відбулися обшуки, його дружина затримана – активісти

У Кореїзі на Південному березі окупованого Росією Криму в будинку колишнього політичного в’язня Асана Чапуха російські силовики провели обшук, після чого затримали його дружину Асіє Чапух, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Як повідомляють активісти, наразі Асіє Чапух перебуває у відділенні підконтрольної Росії поліції в Алупці. На неї склали два адміністративні протоколи за статтями 20.3.3 КоАП РФ (Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації) та 20.1 КоАП РФ (Дрібне хуліганство).

Асан Чапух був фігурантом «справи Веджіє Кашка» і утримувався в СІЗО Сімферополя 15 місяців, але пізніше його та інших фігурантів справи перевели під домашній арешт – до завершення терміну вироку.

7 квітня 2019 року підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя ухвалив вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка», звинуваченим у вимаганні коштів. Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі та Казіма Аметова засудили до 3 років умовно з випробувальним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 років умовно з випробувальним терміном 3 роки.