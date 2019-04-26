У Криму захист оскаржив вироки двох фігурантів «справи Веджіє Кашка»

Захист оскаржив вироки російського суду в анексованому Криму фігурантові «справа Веджіє Кашка», кримськотатарському активісту Асану Чапуху, повідомив адвокат Чапуха Айдер Азаматов.

За словами Азаматова, апеляційну скаргу направили до судової колегії з кримінальних справ підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму.

Як з’ясував проект Радіо Свобода Крим.Реалії, таку ж скаргу подали на вирок Руслана Трубача. Щодо решти фігурантів цієї справи, Бекіра Дегермеджи та Казима Аметова, апеляція готується.

17 квітня Київський районний суд Києва виніс вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка», яких звинуватили у вимаганні коштів. Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі та Казима Аметова засудили до трьох років умовного ув’язнення з трирічним випробувальним терміном. Асан Чапух отримав вирок у вигляді 3,5 років умовно, також із трирічним випробувальним терміном.

До розгляду апеляції всі фігуранти справи перебувають під домашнім арештом.

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Ніхто з засуджених не визнав своєї провини.

23 листопада 2017 року Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи за підозрою у буцімто вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. При затриманні російськими силовиками стало зле ветеранці кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше жінка померла.