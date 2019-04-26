Суд в окупованому Криму залишив кримськотатарського активіста Бекірова під арештом

Підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму відхилив апеляцію захисту кримськотатарського активіста Едема Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО.

Бекіров залишиться під арештом до 12 червня, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами адвоката Ісляма Веліляєва, стан здоров’я його підзахисного останнім часом погіршився.

«Посилилася набряклість і з’явилися болі в лівій частині грудей. Я клопотав про те, щоб Бекірова перевели хоча б під домашній арешт, тому що в такому стані людину потрібно відпускати і лікувати, а не тримати в СІЗО. Суд вислухав, пішов до нарадчої кімнати і мої доводи не прийняв. Відхилив апеляцію і залишив Едема Бекірова в СІЗО», – зазначив адвокат.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова раніше направила звернення до російської колеги Тетяни Москалькової про стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова. У нього виникла алергічна реакція через ін’єкцію інсуліну, призначеного йому після медичного обстеження.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що активіста підозрюють у «зберіганні і передачі вибухових речовин і боєприпасів». Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

Імама Рустема Абілева затримали 15 квітня в селі Штурмове в Балаклавському районі анексованого Росією Севастополя. Йому закидають «публічні заклики до екстремістської діяльності».