Суд в окупованому Криму залишив у СІЗО імама Раїфа Февзієва – адвокат

Підконтрольний Росії Верховний суд в окупованому Криму залишив у СІЗО імама Раїфа Февзієва, затриманого за звинуваченням в участі в організації Хізб ут-Тахрір. Про це громадському об’єднанню «Кримська солідарність» повідомив адвокат Едем Семедляєв.

Суд розглянув апеляційну скаргу адвоката на рішення Київського районного суду, який залишив імама під арештом на 1 місяць і 25 діб.

Юрист повідомив, що суд не врахував жодного доводу захисту, ні з національного, ні з міжнародного права.

«Позиція щодо даної справи у Раїфа така: себе винним не визнає, справу вважає політично мотивованою», – передав слова підсудного Семедляєв.

Раніше Февзієв скаржився на умови утримання в СІЗО.

За повідомленням «Кримської солідарності», 41-річний Раїф Февзієв був імамом у селі Строганівка Сімферопольського району, кримськотатарський активіст і багатодітний батько.

17 серпня 2021 року до нього вранці прийшли з обшуком співробітники ФСБ в пошуках літератури Хізб ут-Тахрір.

Сам імам був затриманий за звинуваченням у статті 205.5 КК Росії ( «Участь у діяльності терористичної організації»). У той же день російський Київський районний суд ув’язнив його.

Прокуратура АРК і Севастополя повідомляла про відкриття кримінальних проваджень за фактом нових обшуків і затримань кримських татар.

Президент України Володимир Зеленський назвав «кричущим порушенням прав людини» дані обшуки і затримання кримських татар російськими силовиками, а в МЗС України висловили Росії протест.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова закликала світову спільноту відреагувати на переслідування Росією кримських татар.