Росія: генконсул України відвідав етапованих з Криму фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір»

Генеральний консул України у російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зустрівся з обвинуваченими у справах «Хізб ут-Тахрір» Ернестом Ібрагімовим, Олегом Федоровимта Яшаром Шихаметовим. Їх утримують у ростовському СІЗО-1, повідомляє «Кримська солідарність».

Малишевський розповів, що Ібрагімов етап переніс важко.

«У Краснодарі йому довелося перебувати з 25 людьми в камері на 12 осіб, а потім місяць перебувати на ковідному карантині в СІЗО Новоросійська без належного лікування. Від вакцинації на етапі він відмовився. З 12 серпня політв’язень перебуває у СІЗО-1 Ростова-на-Дону в камері з телевізором на 6 осіб, з прогулянками і медичним оглядом. Скарг на здоров’я він не має», – повідомляють активісти з посиланням на дипломата.

За його даними, переїзд із Сімферополя в Ростов-на-Дону 51-річний Олег Федоров теж переніс важко. Його шлях також проліг через Керч, Краснодар та Новоросійськ. В’язень розповів про дні в транзитній камері з високою температурою.

«Він навіть не міг піднятися. Потім Федорова ізолювали до лікарні, яка мало відрізнялася від камери – сире приміщення, без вентиляції і робочого санвузла», – переповів Малишевський.

17 лютого в Криму сталися масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі Криму. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов та Олег Федоров були доставлені в управління ФСБ Росії в Криму після проведення слідчих заходів за місцем проживання в їхніх будинках. Родичам слідчі ФСБ заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК Росії. Кримських татар звинувачують у причетності до діяльності релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії, але діючої без обмеження на рівні національних законодавств в Україні та багатьох країнах світу.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.