Крим: матері фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» оплатили штрафи за пікети монетами

Матері фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» оплатили штрафи за одиночні пікети монетами.

Штраф у 25 тисяч рублів монетами вдалося зібрати завдяки підтримці сотень кримських татар, які передали по 10 рублів, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

31 жовтня 2020 року матері фігурантів червоногвардійського «справи Хізб ут-Тахрір» вийшли на поодинокі пікети, щоб висловити незгоду з майбутнім вироком їхнім синам і термінами, які запросив в суді держобвинувач. Через півроку щодо них відкрили адміністративні справи.

3 листопада 2020 року російський суд виніс вирок фігурантам червоногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір»: Рустема Емірусеїнову дали 17 років, Арсену Абхаірову – 13 років, Ескендеру Абдулганієву – 12 років.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.